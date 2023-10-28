Старшеклассники из разных регионов в Тюмени проходят школу по развитию soft-скиллов

Около 200 старшеклассников из разных регионов России приехали 26 октября в Тюмень на учебно-научную школу "Diскилс". Здесь они будут развивать навыки критического мышления, выстраивать мультимодальные коммуникации, преодолевать страхи публичных выступлений и взаимодействовать в больших командах.

С 26 октября по 1 ноября на базе детского загородного центра наставники, опытные участники лиг КВН: чемпионы лиги ЗАПСИБ, полуфиналисты Международной лиги, призеры Центральной лиги Азии, научат ребят добавлять творческие акценты в каждое (даже научное) выступление и оценивать свои номера с точки зрения как зрителя, так и эксперта.

Итогом "Diскилс" станет игра КВН, которая пройдёт 31 октября на одной из концертных площадок в Тюмени, билеты можно забронировать.

Руководитель центра "Новое движение" ТюмГУ Татьяна Вешкурцева:

Поступило более 400 заявок от ребят с 8 по 11 класс, желающих попасть на такое обучение. Эксперты отсмотрели все поступившие заявки, видеовизитки, мотивационные письма, и тех, кто прошел конкурный отбор, мы пригласили на Школу. Основной задачей Школы является развитие новых форм включения увлеченных ребят в интеллектуально-познавательную деятельность, через неформальное обучение показать красоту и силу взаимодействия научных, образовательных и творческих ресурсов. И, конечно же, это своего рода поддержка творческой инициативы школьников.

Больше всего участников на учебно-научную школу приехали из Тюменской области – здесь собрались ребята из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, а также из Армизонского, Упоровского, Юргинского, Омутинского, Вагайского, Заводоуковского, Ярковского районов. Большая делегация участвует из Ханты-Мансийского автономного округа. Есть также команды из Курганской области и г.Набережные Челны (Татарстан). Занятия проходят в составе команд – как уже сформированных, так и образовавшихся в первый день обучения.