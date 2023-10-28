Тюменцы могут посетить экскурсии с фонариком

На экскурсии с фонариком по старинному дому Лошкомоева приглашает Музей тюменских историй, расположенный по адресу: ул. Володарского, 24. Ближайшая состоится в "Ночь искусств", 4 ноября, рассказала сотрудник музея Дарья Романова.

Посетители раскроют тайны меблированного дома Лошкомоева и познакомятся с его таинственными соседями. "Коммерческий меблированный дом Ф. П. Лошкомоева" — выявленный памятник культурного наследия. Эта гостиница считалась одной из самых доступных по ценам. В ней имелись кухня, телефон, ванная и электрическое освещение. При номерах был ресторан.

Гостиничный комплекс состоял из двухэтажного деревянного здания и каменного флигеля, до наших дней сохранился только последний. Там сейчас и находится Музей тюменских историй. Из плана 1928 года известно, что на первом этаже каменного здания располагались буфет и кухня, на втором этаже были гостиничные номера, сообщает Тюменская линия.