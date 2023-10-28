Кванторианские каникулы в Тюмени стартуют 30 октября

30 октября в 14:00 в Детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" (проезд Геологоразведчиков, 6а) стартует образовательная смена "Кванторианских каникул", которая предлагает школьникам, состоящим в региональной базе данных талантливых детей и молодежи, уникальную возможность дополнительно прокачать свои знания.

Участниками осенней смены станут 55 ребят из 11 районов.

За время каникул юные инженеры смогут познакомиться с самыми современными технологиями и научиться применять их на практике. Ребята будут работать над проектами, которые позволят им раскрыть свой потенциал в области науки, техники и инженерии.

Эта образовательная смена является частью обширной программы, направленной на развитие детской науки и техники. "Кванториум" активно сотрудничает с ведущими специалистами в разных областях и предоставляет молодым участникам уникальную возможность обучения и развития.

Благодаря заключенному соглашению с Томским детским технопарком "Кванториум" в рамках фестиваля кейсов и решений "Квантофест", который завершает "Кванторианские каникулы", впервые будет реализован проект "Технопредки". Поучаствовать в мастер-классах по техническому творчеству смогут не только дети, но и родители.

Деятельность Детского технопарка "Кванториум" реализуется в рамках национального проекта "Образование".