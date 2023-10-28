В Димитровскую субботу в Тюмени почтят память погибших воинов

В Димитриевскую родительскую субботу пройдет вечер памяти для семей погибших военнослужащихДень особого поминовения, Димитриевская родительская суббота, в этом году пройдет 28 октября. Это особая дата, в честь которой назван Международный молодёжный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота". В этот день состоится мероприятие для семей погибших военнослужащих в Афганской войне и в специальной военной операции.

Участники возложат цветы и гирлянды у памятника воинам-афганцам в рамках акции "Свеча". Акция пройдет в 11:00 в сквере им. Губкина (ул. Республики, 150/1).

В 11:30 у храма во имя святого Благоверного князя Дмитрия Донского состоится заупокойная лития в память о всех воинах, погибших в сражениях.

А в 12:10 участники подойдут к площади Памяти к памятнику "Помним тебя, сынок" для возложения цветов и гирлянд в рамках той же акции.