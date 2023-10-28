Моор поздравил комсомольцев со 105-летием ВЛКСМ

Александр Моор принял участие в торжественном собрании в честь 105-летия комсомола

Встреча ветеранов-комсомольцев прошла в Большом зале Правительства Тюменской области.

"Комсомол – уникальная общественная организация, которая стала школой воспитания и подготовки хороших управленцев и людей с активной жизненной позицией. Этот опыт остается актуальным и в наше время", – подчеркнул губернатор.

Ветеран комсомольского движения Евгений Акулич от имени собравшихся поблагодарил главу региона за поддержку региональной общественной организации "Комсомольское братство".

Александр Моор вручил девяти членам "Комсомольского братства" благодарственные письма Губернатора Тюменской области за активную общественную деятельность.