Новое оборудование доставили тюменским участникам СВО

17:54 26 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Цифровые узлы связи, спутниковый интернет, дрон-разведчик передал отряду специального назначения из нашего региона общественный спецпредставитель Губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Регион нас обеспечил в полной мере. Наш быт тоже полностью обустроен благодаря поддержке земляков и главы региона. Поэтому хочу сказать спасибо Губернатору Тюменской области Александру Моору и всем тем, кто нам помогает", - сказал боец из Тюмени.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023