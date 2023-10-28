Новое оборудование доставили тюменским участникам СВО

Цифровые узлы связи, спутниковый интернет, дрон-разведчик передал отряду специального назначения из нашего региона общественный спецпредставитель Губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Регион нас обеспечил в полной мере. Наш быт тоже полностью обустроен благодаря поддержке земляков и главы региона. Поэтому хочу сказать спасибо Губернатору Тюменской области Александру Моору и всем тем, кто нам помогает", - сказал боец из Тюмени.