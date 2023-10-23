Тюменские дети нарисуют картинки про охрану труда

Шестой ежегодный конкурс рисунка "Охрана труда глазами детей" стратует в Тюменской области, организаторы уже ждут от детей новых идей и шедевров, показывающих важность сохранения жизни, здоровья работников разных сфер и безопасных условий труда на рабочих местах.

Участниками конкурса могут быть дети, проживающие в Тюменской области, в возрасте от 7 до 9 лети от от 10 до 15 лет.

Работы до 15 декабря принимают в в администрациях районов. На конкурс принимаются рисунки, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст) форматов А4, А3, в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) без рамок и ламинирования.

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст, населенный пункт Тюменской области, в котором проживает автор работы.

Конкурсная комиссия подведет итоги до 30 января 2024 года. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, педагоги - благодарственными письмами.

Каждый год в конкурсе принимают участие более 1 500 жителей области.