Студенты отправятся на бизнес-экскурсии

Совместно с центром "Мой бизнес" Тюменской области пройдет серия экскурсий на пять предприятий от проекта "Школа студенческого предпринимательства. ИССТО". 29 октября студенты посетят гончарную мастерскую.

На экскурсиях ребята пообщаются с предпринимателями, зададут свои вопросы, узнают о подводных камнях в разных сферах бизнеса. Студенты познакомятся с деятельностью и устройством предприятий по направлениям: педагогика, искусство, продажа тактической продукции.

"В исследовании студенческой среды Тюменской области студенты отмечали большой интерес к теме молодежного предпринимательства. На встрече с новым созывом Студсовета в январе 2023 года, губернатор Александр Викторович Моор также обратил внимание на это направление. Поэтому мы решили, что события, связанные с открытием бизнеса, развитием бизнес-стартапов будут актуальны", — рассказала корреспонденту Мой-портал заместитель председателя Студсовета, руководитель проекта Дания Степанова.