Ветераны Тюменского района путешествуют по родному краю

Ветераны Тюменского района знакомятся с объектами туристического показа малой родины. Гостями природного парка под открытым небом "Юрибей" в деревне Черная Речка Червишевского муниципального образования стали 40 представительниц старшего поколения из разных муниципалитетов района.

Как рассказала председатель районного Совета ветеранов Татьяна Вавилова, возможность отдохнуть представилась женщинам, выполняющим большую работу по формированию гуманитарных посылок землякам в зону СВО. даже накануне посещения "Юрибея" активистки из Червишевского продолжили плести маскировочные сети.

Прежде всего ветераны возложили цветы к памятникам участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в деревне Черная Речка. Такие мемориалы установлены в каждом из восьми населенных пунктов Червишевского МО – в селах Червишево, Леваши и Мичурино, в деревнях Большие Акияры, Малые Акияры, Друганова, Черная Речка и Костылева.Парк "Юрибей" понравился всем участницам поездки

В зоопарке можно покормить животных, а в этнографической зоне – посетить жилища народностей Тюменской области (здесь их представлено восемь). Музей, который открыл двери почти год назад, порадует двумя выставками - "Окно в природу" с чучелами животных Тюменской области и "Любовь и голуби", сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.