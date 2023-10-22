Как дольше сохранить продукты свежими, рассказали тюменцам

Накопления в испорченных продуктах токсичных веществ провоцирует до 80% пищевых отравлений. Само по себе накопление токсинов происходит из-за оказавшихся в продукте микроорганизмов. Тепло, обилие влаги и питательных веществ положительно сказываются на размножении бактерий, что вредит продукту, – сообщает Роспотребнадзор.

Скоропортящиеся виды продуктов не следует оставлять при комнатной температуре более чем на 2 часа. В случае необходимости, следует поместить их в условия с температурой не более +6 градусов, а также плотно накрыв крышкой контейнера.

Мясные, рыбные, а также продукты из птицы могут храниться не более 24 часов в специальном контейнере. Блюда из овощей, заправок и множества других компонентов могут оставаться безопасными не более 24 часов. При добавлении масла или сметаны их срок годности сокращается до пары часов.

При температуре от 4 до 6 градусов процесс жизнедеятельности бактерий замедляется. Поэтому в холодильнике срок хранения продуктов продлевается, а шанс отравления снижается, сообщает Тюменская область сегодня.