Какие высокооплачиваемые вакансии предлагают тюменцам

В банке Тюменской области более 22 тысяч предложений для трудоустройства. Некоторым специалистам работодатели готовы платить значительно больше среднего.

180 тыс. рублей готовы платить командиру воздушного судна, 100 тысяч - бортпроводникам.

178 тыс. 500 рублей будет зарабатывать начальник строительства, 110-115 тыс. – начальник участка в строительстве. От 100 тыс. до 150 тыс. – зарплата для директора по производству. Начальник службы в промышленности будет получать 100 тыс. 325 рублей, руководитель проекта – от 95 тыс. до 105 тыс. рублей.

От 106 тыс. 400 рублей до 135 тыс. 300 рублей сможет получать машинист подъемника. От 89 тыс. 500 до 113 тыс. 600 - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. От 95 тыс. 600 до 121 тыс. 500 - помощник бурильщика капитального ремонта скважин, сообщает Вслух.ру.