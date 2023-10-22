Тюменские активисты вернулись из путешествия по соседнему региону

80 тюменцев посетили экскурсию "300 лет Екатеринбургу", литературный квартал и Sky infinity pool, побывали в музее камня, театральном кафе и Ельцин-центре, приняли участие в акции "Книга для друга".

С 10 по 11 и с 19 по 20 октября в поездках побывали жители юга Тюменской области от 18 до 35 лет с опытом общественной и волонтерской деятельности, с достижениями в области молодежной политики региона. Участников заездов отбирали эксперты — победителям предлагали даты поездок в краткосрочный двухдневный тур.



В числе участников проекта были и тюменцы: руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых и управляющий пространством Молодежного театрального центра "Космос" Кирилл Калугин, сообщает Мегатюмень.

— В Екатеринбурге я бывала не раз, и даже жила в этом городе в студенческие годы, но, благодаря гиду, в поездке я узнала интересные исторические факты о столице Урала. Екатеринбург для меня — город контрастов: он умело сочетает в себе промышленное наследие, богатую историю и современную архитектуру. А вид с небоскреба "Высоцкий" покорят сердце даже самого искушенного путешественника, — рассказала София Картавых.