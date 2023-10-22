Подростка с тяжелым вирусным энцефалитом спасли тюменские врачи

В тюменской Областной инфекционной клинической больнице (ОИКБ) оказали помощь 13-летний мальчику с тяжелым вирусным заболеванием. Подросток поступил в отделение реанимации ОИКБ без сознания, с практически парализованными руками и ногами. У него диагностировали менингоэнцефалитическую форму клещевого вирусного энцефалита.

Острое состояние осложнялось отеком мозга и двусторонней пневмонией. "Чтобы спасти пациента, срочно начали реанимационные мероприятия, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал заведующий реанимационным отделением Михаил Редозубов. Борьба за его жизнь длилась две недели.

Состояние удалось стабилизировать, парень самостоятельно задышал. Лечение в инфекционной больнице завершилось успехом. Жизни юного пациента ничего не угрожает, в настоящее время он переведен в профильное медучреждение для дальнейшей реабилитации, уточнила Татьяна Заичкина, пресс-секретарь ОИКБ (г. Тюмень).