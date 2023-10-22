В Тюменской области на 114 тысяч объектов недвижимости без прав стало меньше

В Тюменской области более чем на 114 тысяч сократилось число объектов недвижимости без прав. На 48,4 тыс. стало меньше земельных участков, не имеющих точных границ – это говорит о проведении на территории региона комплексных кадастровых работ.

– На 15,4% возросла доля электронных услуг при регистрации недвижимости, которая значительно повышает скорость оказания услуг для граждан и бизнеса, минимизируя количество затрачиваемых ими ресурсов, – сообщил руководитель местного управления Росреестра.

Все услуги переведены в электронный формат. Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и Единого портала государственных услуг, сообщает Мегатюмень.