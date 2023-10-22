Погодный фактор на дорогах необходимо учитывать для безопасности движения

Тюменские автоинспекторы в связи с понижением температуры, возможными осадками в виде снега, рекомендуют автомобилистам в выходные дни быть осторожнее и внимательнее на федеральных автодорогах региона, минимизировать поездки в ночное время и дальние поездки на летней резине.

Рекомендуется переходить на зимнюю резину при температуре воздуха от +5 градусов. В холодную погоду меняется сцепление шин с асфальтом, увеличивается тормозной путь, все это нужно учитывать при движении на дальние расстояния.

В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 273 ДТП, что почти на треть больше, чем в минувшем году, 77 человек погибли, 411 ранены. В выходные дни автоинспекторы будут нести службу на федеральных трассах, работая во взаимодействии с дорожными службами. На аварийных участках, где уже случались ДТП, в пределах стокилометровой зоны от областного центра будут нести службу наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД, сообщает ГИБДД Тюменской области.