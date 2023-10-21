"Лучшего работника молодежной политики" выберут в Тюмени

Началась регистрация на ежегодный региональный конкурс "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Тюменской области". Тюменцы могут подать заявку на официальном сайте АИС "Молодежь России" до 2 ноября.

После регистрации на конкурс, участников ждет заочный этап — сотрудники молодежной политики пройдут тестирование и собеседование. По результатам конкурса 45 лучших работников молодежной политики пройдут в финал — там смогут проявить свои способности.

Специалисты от 18 лет — те, кто реализуют свою деятельность на территории юга Тюменской области и работают в сфере молодежной политики не менее полугода, могут заявить свою кандидатуру на одну из шести предложенных номинаций. Принять участие в конкурсе могут руководители и специалисты органов власти муниципального образования РФ, руководители и специалисты подведомственных учреждений органов муниципального образования, а также специалисты по работе с молодежью образовательной организации и представители регионального отделения всероссийского молодежного объединения, сообщает Мегатюмень.

— У специалистов сферы молодежной политики Тюменской области есть глобальная цель — найти возможности для реализации молодежи через интересное времяпрепровождение, обучение и организацию профессиональных траекторий. Благодаря конкурсу, работники могут заявить о себе: показать наработанный опыт, почувствовать себя частью большого профессионального сообщества, — рассказала директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.