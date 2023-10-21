В Тобольском районе открыли первый медкласс

Первый в Тобольском районе медицинский класс открыли в школе п. Сетово по инициативе главы Леонида Митрюшкина.

"Над реализацией идеи работали около двух лет: подбирали оборудование, тренажеры для отработки несложных медицинских манипуляций и разрабатывали программу. Получился настоящий симуляционный центр!" - написал он на своей странице в соцсетях.

Укомплектовали кабинет за счёт средств районного бюджета и поддержки управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь". Закупили специальную мебель, более 90 наименований оборудования. Для учёбы ребят есть переносные лаборатории, медицинские муляжи, цифровые микроскопы, ноутбуки, настоящий стерилизационный шкаф и мобильный кардиограф.

В профильном классе, которым руководит Любовь Новосёлова, школьники углубленно изучают химию и биологию. В программу профиля включены дополнительные занятия - "Основы медицинских знаний", "Химия в медицине" и "Анатомия человека", а во втором полугодии запланирован внеурочный курс латинского языка.

Практические уроки с ребятам будут также проводить преподаватели тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова. У администрации района и образовательного учреждения есть соглашение о сотрудничестве, которое предполагает подготовку медицинских кадров для села. Будущих медиков готова принять на работу Областная больница № 3 г. Тобольска.

"В Тобольском районе мы намерены развивать детское движение сестёр милосердия. Волонтёрам, которые проявят особые способности в распространении идей и ценностей добровольчества, будем вручать нагрудный знак "Доброе сердце". Он будет давать выпускникам два дополнительных балла при поступлении в Тобольский медицинский колледж. Об этом мы договорились с его директором Натальей Данилиной, подписывая соглашение о сотрудничестве", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.