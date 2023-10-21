Вузовский курс по истории обновили благодаря тобольскому форуму

Курс "История России" обновлен в российских вузах благодаря форуму преподавателей истории, который уже во второй раз проходит в Тобольске. Об этом во время пленарного заседания форума и заседания экспертного совета по развитию исторического образования сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В прошлом году здесь, в Тобольске, широко обсуждалась необходимость комплексного обновления курса "Истории России" для неисторических направлений подготовки. В сентябре обновленный курс стартовал, и теперь принципиально важно, чтобы он читался именно так, как был задуман, — с упором на контактную работу, с как можно большим объемом живого личного общения преподавателя со студентами, с грамотным балансом лекционных и семинарских занятий, с привлечением молодых талантливых преподавателей", - сказал Фальков.