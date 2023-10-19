Тюменцев приглашают на этнографический диктант

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет с 3 по 8 ноября, она знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Ежегодно жители Тюменской области активно присоединяются к акции. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей и Комитет по делам национальностей Тюменской области.

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.

Диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нём приняли 90 000 жителей России. В 2022 году 4 076 070 человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран проверили свой уровень этнографической грамотности. В Тюменской области акцию поддержали порядка 33 тысячи участников.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

Для офлайн-участия в диктанте приглашаем всех желающих 3 ноября на уникальную площадку в городах Тобольск и Ялуторовск. Ответить на вопросы в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2023 года.

Более подробную информацию о Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте – https://vk.com/miretno или у регионального координатора площадки — Главный специалист комитета по делам национальностей Тюменской области Алиева Эльмира Мовсуновна (3452)42-66-24, alievaem@72to.ru.