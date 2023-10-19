Честь Тюменской области на финале "Абилимпикс" будут защищать 12 тюменцев

С 20 по 23 октября в Москве состоится финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Двенадцать конкурсантов примут участие в финале национального чемпионата "Абилимпикс" в составе сборной Тюменской области:

Гирда Ярослав ("Карвинг", школьники);

Тибичи Ольга ("Карвинг", студенты);

Шилова Анастасия ("Карвинг", специалисты);

Бизин Александр ("Поварское дело", школьники);

Мингазова Полина ("Поварское дело", студенты);

Старикова Виктория ("Поварское дело", специалисты);

Ульянов Александр ("Столярное дело", специалисты);

Ряписова Ксения ("Медицинский и социальный уход", школьники);

Алексюк Дарья ("Медицинский и социальный уход", специалисты);

Наймушина Дана ("Массаж", школьники);

Бабичева Кристина ("Кондитерское дело", специалисты);

Кравченко Дмитрий ("Робототехника", студенты).



Нацфинал соберет более 750 победителей региональных этапов из 76 субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что впервые в чемпионате примут участие команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Организаторами чемпионата выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Москвы.

Итоги объявят 23 октября.