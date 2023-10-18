Форум амбассадоров возможностей России начался в Тюмени

Более 140 студентов из 39 российских университетов до 20 октября будут участвовать в деловых активностях, образовательных мероприятиях и насыщенной культурной программе события.
В обращении к участникам форума губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион нацелен на поддержку молодежи, создание условий для развития профессионального и личностного успеха молодых людей. "Уверен, форум станет площадкой для рождения и реализации новых идей, раскрытия потенциала и лидерских качеств амбассадоров возможностей России", - подеркнул он.
Форум проводится с целью создания инструментов по развитию амбассадоров центров компетенций в образовательных организациях; для формирования алгоритмов поддержки и развития сообществ на базе вузов России.
Организаторы — президентская платформа "Россия — страна возможностей" и Тюменский государственный университет при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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