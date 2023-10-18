Тюменский омбудсмен представит в Хабаровске опыт региона по защите прав детей

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов представит опыт региона на Всероссийском съезде в Хабаровске.
XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ стартовал сегодня, 18 октября, в Хабаровске. Трехдневный форум посвящен 25-летию правозащитного института и его развитию.
Андрей Степанов презентует коллегам опыт реализации программы правового просвещения несовершеннолетних в Тюменской области:
Съезд программный. Он посвящен рассмотрению дальнейшей работы института уполномоченных в регионах. Обсуждаются итоги работы, обсуждаются планы.
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