Бойко: В Тюмени успешно реализуется программа развития школьного и дошкольного образования

Выполнение муниципальной программы "Развитие образования в городе Тюмени на 2021-2026 годы" обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко.

Депутаты заслушали доклады о готовности муниципальных общеобразовательных организаций города Тюмени к началу 2023-2024 учебного года и об итогах реализации муниципальной программы развития образования в 2022 году. Комментируя обсуждение темы, председатель комиссии Елена Бойко отметила, что депутаты проявили большой интерес к теме и в целом положительно оценивают работу системы городского образования.

В числе тем, которые больше всего волнуют депутатов - безопасность детей, комфорт и наличие мест в образовательных учреждениях, и, конечно же, уровень знаний и формирование социокультурных ценностей.

"На первом заседании нашей комиссии мы рассмотрели вопрос о подготовке образовательных учреждений к учебному году. У нас ежегодно до начала учебного года формируется межведомственная комиссия, в нее входят и образование, спорт, молодежка, сотрудники МВД, Росгвардия - она компетентна сделать вывод о том, что учебное учреждение действительно готово принять детей. Особое внимание уделяется охране и видеонаблюдению", - подчеркнула Елена Бойко.

Депутат отметила, что численность детского населения в городе растет, в этом году в школы пришло на 15% детей больше, чем годом ранее. Отрадно, что власти работают над тем, чтобы мест в школах было больше. За последний год открыто четыре школы, появляются современные детсады. "В первую очередь мы смотрим на то, чтобы детям хватало мест в школах. Только за последнее время в городе четыре школы приняты к эксплуатации, новый детсад в поселке Березняки. Важно и то, что ремонтируется и содержатся в порядке существующие школы. В докладе это тоже прозвучало", - пояснила Бойко.

Также важны качество образования и формирование гармонично развитой, социально значимой личности, в этом направлении школы и детсады города также успешно работают. "Я как депутат абсолютно удовлетворена докладом", - резюмировала Бойко.

В заседании постоянной комиссии приняла участие и председатель гордумы Светлана Иванова. Она отметила, что диалог власти и депутатов происходит в конструктивном русле, что позволяет актуализировать в обучении и воспитании важные для горожан аспекты. "Очень много вопросов, которые сегодня интегрируются в муниципалитетах. Выстраиваются серьезные конструктивные диалоги и отношения между департаментами образования муниципалитетов, каждый в своей части решает вопросы. В случае необходимости областной департамент образования тоже включается в работу", - резюмировала спикер.