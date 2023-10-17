Практики Тюменской области по поддержке детей участников СВО признаны лучшими на форуме "Вместе ради детей!"

Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!" проходил в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие более 600 специалистов соцучреждений и общественных организаций, а также руководители органов местного самоуправления из разных регионов РФ.

Делегация Тюменской области выступила организатором площадки "Зал друзей: Мой край – моя Россия", где участники представляли этнокультурные особенности своих регионов.

По итогам форума Тюменская область признана лидером в номинации "Вместе – ради будущего" за успешные социальные практики помощи детям участников СВО, а тажке в номинации "Лидеры форума" за организацию мероприятий деловой программы, лучшую презентацию результатов инновационной деятельности.