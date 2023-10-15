Тюменцы зарегистрировали более восьмидесяти тысяч ипотек

По итогам девяти месяцев 2023 года Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 80 163 ипотечных сделки, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 10,8 тыс. приходится на "льготную" ипотеку.

– Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются Управлением в течение одного дня в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа". Это значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 92,3%, сообщает Мегатюмень.