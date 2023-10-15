В Ишиме открыли литературно-творческий факультет Университета старшего поколения

Открытие литературно-творческого факультета Университета старшего поколения "За активное долголетие" прошло в центральной библиотеке Ишима. Всего факультетов 8.
В 2023 году студентами стали 30 человек золотого возраста, рассказала декан-координатор университета Светлана Охотникова.
"Это второй поток, первые выпускники после четырехлетнего обучения весной текущего года получили свидетельства негосударственного образца об окончании университета. Проект объединяет жителей Ишима пенсионного возраста, выбирающих активную и содержательную жизнь", - пояснила руководитель и добавила, что общий старт учебе дали 1 октября, а факультеты присоединяются поэтапно.
По словам организаторов, проект межведомственный. Он направлен на повышение качества жизни людей пожилого возраста и дает возможность бесплатно получать новые знания.
Слушателей ждут лекции, беседы, дискуссии, мастер-классы, видеоэкскурсии, встречи с интересными людьми. Студенты смогут сами активно участвовать в проведении занятий: готовить сообщения, доклады, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах.
Занятия в университете старшего поколения не ограничены библиотечным пространством. Активные горожане зрелого возраста изучают основы компьютерной и пенсионной грамотности, занимаются декоративно-прикладным творчеством в Арт-галерее, слушают лекции и посещают практикумы по истории, с оптимизмом занимаются спортом и садом. Встречи каждого факультета проходят ежемесячно. Первый учебный год завершится в мае, сообщает Тюменская линия.
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