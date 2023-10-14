Тюменских автолюбителей предупреждают об опасностях на осенних дорогах

Тюменские автоинспекторы проводят разъяснительную работу о необходимости дополнительных мер безопасности в ненастную погоду.

Осенью из-за дождя и мокрой проезжей части увеличивается тормозной путь автомобиля, при этом нужно выбирать скорость с учетом этого фактора. На некоторых участках автодорог региона осенью наблюдаются сильные туманы, которые возникают из-за рельефа местности, чаще всего это бывает в низменностях.

В населенных пунктах и загородных автодорогах в ближайшее время на мостовых сооружениях и путепроводах возможны первые гололеды, что, как правило, становится неожиданностью для водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю.

В этом году в Тюменской области произошло 2176 ДТП, в них погибли 143 человека, 2799 человек ранены, каждая третья дорожная авария произошла в темное время суток. Осенью увеличивается аварийность в темное время суток. Госавтоинспекция рекомендует минимизировать поздние поездки в дождливую погоду, когда видимость на дорогах сильно ухудшается, сообщает ГИБДД Тюменской области.