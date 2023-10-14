Об участниках СВО и их семьях заботятся благотворители Тюменского района

Тюменский район поддерживает участников СВО и их семьи с помощью средств благотворительного счета "Забота и милосердие". В формировании доходов счета "Забота и милосердие", организованного Тюменской районной организацией ветеранов, принимают участие администрации районного и местного уровня, законодательные и контролирующие органы, управления, муниципальные учреждения социальной сферы, предприниматели и неравнодушные жители.

На начало 2023 года на счете находилось более 3,5 млн рублей. За этот год счет пополнился еще почти на 3,8 млн рублей. Израсходовано на сегодняшний день порядка 6 миллионов.

Основная часть суммы направлена на приобретение и доставку в зону СВО необходимых товаров: медикаментов, тепловизионных монокуляторов и прицелов, биноклей, генераторов, бензопил, бочек, квадрокоптеров, радиостанций, строительных инструментов и материалов, автошин, хозтоваров.

Средства благотворительного счета выделялись и на проведение мероприятий с семьями мобилизованных: на подарки к 23 февраля, 8 марта и 9 Мая. Семьи участников СВО побывали на концерте в Тобольске, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.