Конкурс логотипа для шахматной школы проводят в Тюмени

Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова проводит конкурс на разработку логотипа. Принять в нем участие может любой желающий лично или в составе коллектива. Если конкурсанту нет 14 лет, участие от его имени принимает законный представитель.

Конкурсанты могут представить неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Участие бесплатное.

Победителей и призеров определят в два этапа. Первый этап продлится с 10 октября по 30 ноября. В этот период будут приниматься конкурсные работы.

А во втором этапе, со 2 по 18 декабря, работы оценят организаторы.

Логотип абсолютного победителя станет официальным в областной спортивной школе по шахматам А.Е. Карпова. Также лучший дизайнер получит документ о победе.

Информация с результатами будет опубликована в течение 7 календарных дней со дня окончания конкурса по ссылкам https://72chess.com/ и https://vk.com/club222728748.