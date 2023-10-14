Конкурс логотипа для шахматной школы проводят в Тюмени

Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова проводит конкурс на разработку логотипа. Принять в нем участие может любой желающий лично или в составе коллектива. Если конкурсанту нет 14 лет, участие от его имени принимает законный представитель.
Конкурсанты могут представить неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Участие бесплатное.
Победителей и призеров определят в два этапа. Первый этап продлится с 10 октября по 30 ноября. В этот период будут приниматься конкурсные работы.
А во втором этапе, со 2 по 18 декабря, работы оценят организаторы.
Логотип абсолютного победителя станет официальным в областной спортивной школе по шахматам А.Е. Карпова. Также лучший дизайнер получит документ о победе.
Информация с результатами будет опубликована в течение 7 календарных дней со дня окончания конкурса по ссылкам https://72chess.com/ и https://vk.com/club222728748.
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