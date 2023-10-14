В Тюмени выберут лучшую школу искусств УрФО

12:00 13 октября 2023
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Окружной этап Общероссийского конкурса "Лучшая детская школа искусств" проводит Тюменский государственный институт культуры при поддержке департамента культуры Тюменской области.

10 лучших школ УрФО в номинациях "Лучшая сельская детская школа искусств" и "Лучшая городская детская школа искусств" 14 октября поборются за право представлять федеральный округ на третьем этапе в Москве. Все участники стали победителями региональных этапов.

Оценивать участников будет жюри, в состав которого вошли руководители профессиональных образовательных учреждений из Республики Калмыкия, Адыгея и Саха, Хабаровского края, Тверской, Астраханской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Саратовской областей.

Участники проявят себя в трех этапах. Это презентация творческого проекта, конкурс сайтов и беседа с представителями коллектива. Все конкурсные испытания окружного этапа Общероссийского конкурса "Лучшая детская школа искусств" пройдут в онлайн-формате с 10 часов.

Прямые трансляции испытаний доступны на платформе социальной сети "ВКонтакте" по ссылкам: "Лучшая сельская детская школа искусств"  и "Лучшая городская детская школа искусств".

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