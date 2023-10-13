Тюменский хор "Лира" представит УрФО в финале всероссийского фестиваля

В Екатеринбурге завершился окружной этап Всероссийского хорового фестиваля по Уральскому федеральному округу, тюменский академический хор "Лира" вышел в призеры и выступит в Москве.

В конкурсе приняли участие 13 хоровых коллективов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей; Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Более 500 артистов хора соревновались в номинациях "Детские любительские коллективы", "Взрослые любительские коллективы", "Любительские коллективы непрофильных организаций", "Профессиональные детские учебные хоры" и "Взрослые учебные хоры".

Оценивали выступления участников члены жюри, в состав которого в 2023 году вошли председатель Свердловского отделения Всероссийского хорового общества, профессор Алла Литвина (г. Екатеринбург), руководитель Государственного академического московского областного хора имени Кожевникова, художественный руководитель и дирижер академического хора русской песни радио "Орфей" Николай Азаров (г. Москва) и заместитель главного хормейстера Большого театра России, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Критский (г. Москва).

По итогам конкурсных прослушиваний четыре коллектива представят Уральский федеральный округ на финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Москве:

Академический хор "Лира", Тюменская область, СОШ №73 "Лира" с углубленным изучением предметов в области искусств города Тюмени, руководитель – Алёна Поспелова;

Классик-хор "Аврора", Свердловская область, "Детская хоровая школа №1" города Екатеринбурга, руководитель – Ольга Малахова;

Женский хор Курганского музыкального колледжа, Курганская область, Курганский областной музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича, руководитель – Ольга Дубровина;

Вокальный ансамбль Fresco, Свердловская область, Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина, руководитель – Лариса Ромодина.