Участников "Гонок на толокарах" в Тюмени угостили местной молочной продукцией

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Соревнования "Гонки на толокарах", ставшие уже традиционными, состоялись 8 октября в Тюмени – впервые на площадке спорткомплекса "Прибой". Партнером семейного праздника выступила компания "Золотые луга", которая наградила наборами молочной продукции победителей состязаний и провела дегустацию для всех участников, зрителей и болельщиков.

Рекорды скорости в XII "Гонках на толокарах" ставили малыши в возрасте от 2 до 5 лет. "Дети действительно жгли покрышки, и порой судьбу в распределении призовых мест решали сотые доли секунды. Отдельно хочу отметить включенность родителей - их призывы "Газу, газу", "Гони" наполняли зал настоящим соревновательным духом", - прокомментировала организатор, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Спортсмены оценивались в трех возрастных категориях, а заезды проводились среди мальчиков и девочек. В результате всего прошло шесть церемоний награждения. В каждой призеры получили заветные медали, дипломы, игрушки, участники – поощрительные призы, а победители – еще и наборы вкусной и полезной молочной продукции от местной компании "Золотые луга".

Кроме того, для всех участников семейного мероприятия проводилась дегустация натуральных молочных продуктов, которые больше всего любят дети: это йогурты, ряженка, снежок. Малышам очень понравился питьевой йогурт десертной коллекции "Золотые луга" со вкусом "Лимонный пай". Взрослые высоко оценили ряженку с гранолой, не имеющую аналогов на рынке молочных продуктов, и питьевой йогурт со вкусом "Печеное яблоко – корица".

На протяжении соревнований по спорткомплексу ходила ростовая кукла в костюме молока и раздавала ребятам воздушные шарики. И дети, и взрослые с улыбками на лице махали ей рукой и с удовольствием фотографировались на память с необычным героем.

Юные спортсмены и их родители также смогли принять участие в экологической благотворительной акции "Добрая крышечка" и обменяться книгами в рамках Детского книжного обменника.

"Это веселое, доброе и захватывающее мероприятие, в котором тюменцы участвуют целыми семьями. Малыши – на старте, родители, бабушки и дедушки – в роли болельщиков. Наша компания на протяжении нескольких лет выступает партнером необычных соревнований, дарит победителям вкусные, полезные подарки, знакомит с молочной продукцией и напоминает о важности и одновременной простоте здорового питания в любом возрасте", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Следующие "Гонки на толокарах" планируется провести осенью 2024 года.