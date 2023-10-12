Подростков и их родителей приглашают на Rocket Forum

Площадки и секции Rocket Forum будут открыты 22 октября с 11:00 до 16:30 в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142).

За время работы форума его участники смогут посетить:

• мотивационные лекции для подростков от спикеров, в роли которых выступят известные в Тюмени и за ее пределами личности и признанные специалисты из разных сфер деятельности, готовые делиться с юными поколениями секретами профессионального мастерства, полезными лайфхаками и взглядами на жизнь;

• семинары-тренинги для родителей, желающих получить новые знания, навыки и компетенции, чтобы улучшать отношения со своими детьми;

• индивидуальные консультации с профильными специалистами: психологами, профориентологами, представителями средних специальных и высших учебных заведений Тюмени и др.;

• мастер-классы, где у подростков будет возможность попробовать и оценить свои силы в различных сферах деятельности, пройти профориентационное тестирование и тем самым больше узнать о своих возможностях, способностях и навыках, которые уже есть и которые можно развивать дальше.

Для родителей будет работать секция семинаров-тренингов с психологами, в числе которых Никита Карпов – подростковый психолог из Санкт-Петербурга, автор книг и тренингов, помогающий "отцам и детям" взглянуть на конфликт поколений с точки зрения друг друга.

Участие в форуме бесплатное.

Программа и предварительная регистрация на сайте detkityumen.ru