V Международная лаборатория для музыкантов M'uzLab пройдет в Тюмени

Международная лаборатория для музыкантов M'uzLab реализуется в Тюмени пятый раз. На три дня, с 13 по 15 октября, в Тюмень съедутся 50 музыкантов-авторов из 15 городов России.

Заявки принимались от музыкантов, создающих авторский материал и имеющих некоторый опыт в этом направлении, возраст не младше 18 лет на момент проведения лаборатории.

В рамках M’uzLab музыканты, которые ранее не были знакомы друг с другом, объединятся в 10 групп и создадут 10 новых песен, аранжируют их, придумают перформанс и представят конечный результат на отчётном концерте 15 октября в 19:00 в Большом зале "Конторы пароходства". Все песни, написанные в лаборатории этого года, будут созданы с обязательным включением звукового колорита нашего региона.

Билеты можно приобрести здесь.

Помимо этого, участники узнают, как продвигать своё творчество, работать в группе, попадать на крупнейшие фестивали и найти свой индивидуальный стиль. Каждый из них сможет представить свое творчество на демо-панели экспертам этого года:

Мария Карпушева – специалист по музыкальному продвижению, PR, Event-менеджер. PR-менеджер групп Tequilajazzz и BRAMA, Нейромонаха Феофана, ПНЕВМОСЛОН, Курара, ЙОРШ и др., куратор направления "Музыкальный менеджмент", "Академии Звука".

Роман Алексеевнин – композитор, продюсер, музыкант PCHBLK, автор и главный редактор образовательно-мотивационного блога "Джаз и Импровизация", преподаватель студии современной электронной музыки и звукорежиссуры в Школе креативных индустрий.

Марко Джакомо – артист, автор, композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Ex.Blackstar, "ПЕСНИ на ТНТ", "Музыкальная Интуиция", STAND UP и других проектов. В прошлом работал музыкальным редактором на радиостанции. На лаборатории M’uzlab Марко станет оффлайн-тьютором, который поможет нашим командам довести их треки до совершенства. А ещё отслушает собственные песни участников на демо-панели и даст по ним обратную связь.

Максим Задворнов – эксперт по продвижению и развитию артистов/брендов. PR-менеджер Тимати, в прошлом пресс-атташе Black Star; со-продюсер Премии МУЗ-ТВ 20/21, ex-директор департамента по работе с артистами телеканала МУЗ-ТВ. Больше 10 лет в PR-индустрии, работал с МОТ, Iowa, Rakhim, Дина Саева, Зомб, PLC, Пошлой Молли.

Егор Сесарев – музыкант, певец, аранжировщик, сонграйтер. У него собственный музыкальный продакшн ESMO prod, который пишет и аранжирует хиты для российских артистов, в числе которых: Дима Билан, Dj Smash, Батишта, гр. Марсель, Тося Чайкина, Сабрина и многие другие.

В прошлом году Егор работал с участниками лаборатории на студии, когда они записывали и сводили свои свеженаписанные песни.

В этом году лаборатория реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, департамента культуры Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.