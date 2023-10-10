Форум отцов в третий раз пройдёт в Тюмени

Третий региональный форум "Отцы России" пройдет в Тюмени 14 и 15 октября, его участниками станут 150 лидеров общественной организации "Совет надежных отцов" из всех муниципалитетов региона, представители власти, председатель правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов и другие.

14 октября мероприятия начнутся в 12:00 в амфитеатре Музейного комплекса имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени.

15 октября в СШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49А) Тюмени в 10:00 стартует турнир по силовому двоеборью "Отцы и дети": подтягивания и отжимания.

Руководитель ТРОО "Совет надежных отцов" Александр Гунбин:

Роль отца — это прежде всего ответственность за безопасность и благополучие семьи. Сегодня общество как никогда нуждается в ярких примерах мужественности и ответственного отцовства. Именно мужчины-отцы могут и должны стать силой, способной дать импульс развитию семейной политики страны, направленной на ее укрепление.

Желающие участвовать, могут зарегистрироваться по телефону — +7-922-006-22-43, Алексей Габула.