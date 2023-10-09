Русский музей предявит в Тюмени образовательно-выставочный проект об истории и искусстве

С 11 по 13 октября в Музейном комплексе имени Ивана Словцова состоится совместный образовательно-выставочный проект Русского музея и НОВАТЭКа "История и изобразительное искусство. XX век".

Проект рассчитан на школьников 8-9 классов учебных заведений художественной и исторической направленности, а также преподавателей истории, МХК, общеобразовательных и художественных школ/колледжей, а также работников культуры. Цель проекта – популяризация отечественной истории в ее наиболее ярких и значимых для страны событиях, которые нашли свое отражение в русском искусстве.

Структура проекта, который ставит на новый уровень получение актуального сегодня исторического знания, включает в себя лекции и семинары для педагогов, музейных специалистов и сотрудников культурных учреждений региона, а также мастер-классы для школьников. В рамках настоящего лекции и мастер-классы будут посвящены искусству и истории России XX века.

Участники проекта получат специально разработанный учебно-методический комплект по теме проекта. По завершении трехдневного курса педагогам вручат сертификаты лицензированной образовательной программы Государственного Русского музея.

Оригинальность проекта заключается в его музейно-педагогической направленности, омтечают организторы.