Интересно провести время приглашает Ишимский музей

Сотрудники музея "Арт-галерея" предлагают юным ишимцам заняться раскрашиванием 3D фигурок из смолы. Мастер-классы под знаком #мастеровыеВыходные проходят для ребят от 11 лет до 16 лет. Занятие не бесплатное, но расцвеченную своими руками фигурку юный мастер получит в подарок. Организаторы обещают, что со второго занятия участники могут сами выбрать фигурки для творчества.

Еще одно событие в "Арт-галерее" - КиноКлуб. Музейщики проводят его с 1 октября. Каждое воскресенье здесь любителей киноискусства будут ждать высокохудожественные, глубокие фильмы. А после — обмен впечатлениями. Так, во время первого сеанса, 1 октября ишимцы посмотрели философско-фантастическую кинопритчу режиссера Даррена Аронофски "Фонтан" (2006 года). Вход в КиноКлуб свободный, гостей угощают чаем с печеньем.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.