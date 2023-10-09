Мифы о приборах учета развеяла эксперт

Коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова в ходе прямой трансляции подробно рассказала о приборах учета воды, развеяла мифы и ответила на самые распространенные вопросы жителей.

Приборы учета по закону должны проходить регулярную поверку. Когда срок эксплуатации, установленный производителем, истекает, считается, что счетчик неисправен. Тогда аккредитованная организация проверяет устройство и либо продляет срок, либо сигнализирует о необходимости замены. Оплата за поверку не взимается, если прибор оказался неисправен.

– К вам приехал специалист, сделал поверку и выяснил, что прибор учета считает неправильно. Сотрудник обязан уйти или предложить замену. Поэтому всегда выгоднее заказать поверку. Если прибор учета ее прошел, заплатите 750 рублей. Если не пройдет, то поверка бесплатна. Заменить счетчик можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами метролога. Правда, в первом случае придется приглашать нас еще раз для установки пломбы, – пояснила Екатерина Шаркова.

Проходить поверку нужно обязательно, иначе человек просто не сможет передавать показания, так как система будет автоматически блокироваться и напоминать пользователю о процедуре. Первые три месяца после истечения срока поверки потребитель будет платить по среднемесячным показателям, а после – оплата будет производиться по нормативу с повышающим коэффициентом.

В случае, если потребителю кажется, что счетчик показывает неверные данные, специалист советует воспользоваться житейским методом: налить воды в трехлитровую банку и посмотреть, сколько зафиксировал счетчик, сообщает Тюменская область сегодня.