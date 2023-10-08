Что делать с чайным пакетиком по этикету

Как оставаться культурным человеком во время чаепития, рассказала эксперт по деловому и светскому этикету, персональный, семейный и корпоративный консультант по этикету Надежда Харланова.

Если чайный пакетик подается в индивидуальной упаковке, то снимаем ее и кладем на край чайного блюдца, а пакетик опускаем в кипяток и даем чаю завариться. Важно, что наливать кипяток следует на 1,5-2 см ниже края чашки.

Пока чайный пакетик находится в чашке, чай не пьем, так как это процесс приготовления чая. Как только чай заварится до необходимой вам консистенции, прежде чем сделать первый глоток, чайный пакетик нужно вынуть из чашки.

По правилам этикета, не следует отжимать пакетик, наматывая его нитку на чайную ложку. Чтобы убрать излишки чая из пакетика, приподнимите его и аккуратно прижмите к стенке чашки выпуклой частью чайной ложки, удаляя лишнюю влагу. Именно для этого маневра кипяток не наливают до краев, сообщает Тюменская область сегодня.