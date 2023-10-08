Врачи Медицинского города избавили пациентку от опухоли на голени

Хирурги тюменского Медгорода удалили огромную опухоль у пациентки из Челябинской области. 70-летняя женщина обратилась сама для лечения 14-тисантиметровой опухоли в области голени, которая беспокоила ее на протяжении трех лет.



В операции было задействовано две бригады хирургов, длилась более 12 часов. "Чтобы восстановить дефект на месте удаленной опухоли, мы перенесли с боковой поверхности грудной клетки мышцу с сосудами — артерией и веной, соединив их под микроскопом. Оборудование приобретено по национальному проекту Здравоохранение. Затем взяли кожный лоскут с бедра при помощи специального инструмента для снятия тонкого кожного лоскута с донорского участка для последующей пересадки", — рассказывает Динара Вонтлая, заведующая отделением.

Варикозное расширение вен нижних конечностей значительно осложняло работу с сосудами. После хирургического лечения пациентка находилась в стационаре три недели. За это время лоскут прижился, пациентка восстановилась и вернулась домой, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).