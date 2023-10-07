В Ишиме состоится большой фестиваль

Две с половиной тысячи ишимцев более чем 30 национальностей станут участниками цикла просветительских мероприятий "Навстречу друг другу". Проект победил в специальном конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года.

"С февраля до июня следующего года будем строить межнациональный культурный диалог через знакомство с материальным и духовным наследием разных народов: праздники, конкурсы, мастер-классы, практикумы. Все закончится большим фестивалем", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта АНО " Национальное братство", специалист-практик по межнациональным отношениям Анжелика Талалаева.

По ее словам, в День России развернется большая площадка "Национальный колорит" с уголками народного быта, мастер-классами, национальными играми и самодеятельными номерами. Это позволит людям всей национальной палитры Ишима показать свои традиции и культуру, а также ближе узнать друг друга.

Казахский праздник "Наурыз" состоится с соблюдением всех традиций и обрядов. Его проведение поможет объединить людей из разных этнических групп. У экспертов проекта наработана успешная практика проведения подобных мероприятий.

Также организаторы проведут конкурс для поиска талантливых мастеров и семейных династий, занимающихся прикладным творчеством своего народа.

Посмотреть фильмы с национальной тематикой смогут посетители кинолектория. После просмотра участники смогут обсудить острые темы и проблематику, заявленную в картинах, сообщает Тюменская линия.