"Семейные выходные" стартуют в Ишиме в следующем году

Проект "Семейные выходные" запустят в Ишиме летом 2024 года. Он будет состоять из четырех образовательных и четырех практических мероприятий, разделенных по блокам.

Участниками могут стать семьи, как с детьми, так и без, сообщила автор инициативы Анастасия Журавлева.

В событии "Создать чистоту и экологичную среду" пройдут: ролевая игра "Мой город", которую разработает игротехник; субботник и высадка более 20 деревьев в микрорайонах. В мероприятии "Создать уют" семьи ждут на лекцию и мастер-класс, где участники сделают кормушки и скворечники. В "Создать визуал" намечен лайт-спич и создание стрит-арта, а в событии "Создать историю" состоится экскурсия по городу от сотрудников музейного комплекса, будет разработана брошюра для туристов с информацией о наиболее интересных местах города, по мнению семей Ишима. Организаторы разместят их на авто- и железнодорожном вокзалах.

"Хочу показать семьям альтернативные формы досуговой деятельности. Ценность инициативы в сопричастности с тем местом, где мы живем, изучаем историю и сами становимся ее частью. Заботимся о дворе и городе через его изменение: создаем новые точки притяжения, облагораживаем пустые пространства", - подчеркнула Анастасия Журавлева.

На реализацию проекта девушка выиграла 600 тыс. рублей в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" на фестивале "Паблик-арт выходные", сообщила Тюменская линия.