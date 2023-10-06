Тюменцев зовут на День оружейника

Второй областной фестиваль "День оружейника" в Тюмени пройдет 8 октября на базе спортивно-развлекательного комплекса "Стальной азарт",начало в 11:00, а торжественное открытие намечено на 13:00.

В программе фестиваля - мастер-класс по стендовой стрельбе, стрельбе из пистолета, спортивного и охотничьего оружия.

На площадке развернутся спортивно-тактические игры, где команды из числа участников фестиваля посоревнуется в пейнтболе с командой тюменского центра активного отдыха "Штурм".

Кроме того, каждый желающий сможет пострелять в тире из страйкбольного оружия и попробовать себя в отработке специальных тактических упражнений.

Также гостей мероприятия приглашают на выставку современного оружия и экипировки, а партнеры фестиваля ООО "СпецАвтоТехнологии" представят снегоболотоход "СОВА".

Вход свободный, но время для стрельбы лучше бронировать заранее по телефону: 49-15-15.