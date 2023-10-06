Тюменские власти поддержат грантами проекты по помощи участникам СВО и их семьям

Специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области проводится для проеков, ориентированных на работу с участниками специальной военной операции и членами их семей, первые заявку уже поступили, сообщается на сайте приавительства ТО.

Спецконкурс проводится по инициативе губернатора Александра Моора. Для его проведения дополнительно из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Заявки на участие можно подать до 13 октября 2023 года через личный кабинет на официальном сайте конкурса.

Первые четыре заявки на гранты уже зарегистрированы, каждый из проектов имеет свою уникальную историю.

Тобольский центр "Импульс" предлагает проект "Свет в окне". Его целью является создание условий для социальной адаптации, разрешения насущных вопросов досуговой, спортивной и образовательной деятельности членов семей участников СВО.

Программа Ассоциации профессиональных консультантов направлена на оказание психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, испытывающим трудности в социально-психологической реадаптации в условиях мирной жизни.

АНО "Грин-Ландия" предлагает к реализации семейный проект "Хочу быть похожим на папу!". Авторы инициативы планируют организовать смены в военно-спортивном городке для проведения двухдневной оздоровительно-образовательной программы. В рамках проекта будут организованы военно-прикладные мастер-классы, а также игры гражданско-патриотической и военно-тактической направленностей. Все мероприятия будут способствовать сплочению семьи, воспитанию чувства гордости за дело, которым занимается отец, ориентированию детей на выбор военных профессий.

Союз ветеранов Ямала инициировал проект "Надежный тыл" с целью формирования социальной опоры, оказания психологической, юридической и другой необходимой помощи семьям участников СВО. Они уже сейчас организовывают клубную деятельность для своих подопечных.

Победители смогут получить гранты в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов по двум направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и социальная адаптация,психологическая поддержка участников СВО и членов их семей.