Тюменцев приглашают стать волонтерами фестиваля молодежи

Начался отбор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи 2024, координатором набора выступает волонтерский центр "Волонтеры Урала" #ВФМ2024.

Стать добровольцем ВФМ–2024 может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Вакансия "Волонтер" предполагает пребывание на территории федерального центра "Сириус" и участие в организации самого фестиваля.

Попробовать себя в направлении "Городские волонтёры" есть возможность у подростков с 16 лет. Им предстоит обеспечивать атмосферу праздника и гостеприимства во время проведения фестиваля в Москве и Сочи.

Волонтерам предоставят:

- комплект экипировки;

- бесплатный проезд к местам проведения фестиваля;

- питание в период смен;

- страхование жизни и здоровья;

- размещение и трехразовое питание иногородних волонтеров.

Для участия в ВФМ-2024 необходимо обладать высоким уровнем мотивации, навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеть английским и другими иностранными языками, а также иметь волонтёрский опыт.

Кандидату предстоит рассказать о своих интересах, навыках, пожеланиях, на какой из позиций больше всего хочется поработать. Специалист по отбору также проверит уровень владения английским языком и с учетом результатов общения предложит оптимальную позицию.

Подробная информация и подача заявок здесь.