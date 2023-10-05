Тюменцев приглашают стать волонтерами фестиваля молодежи

Начался отбор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи 2024, координатором набора выступает волонтерский центр "Волонтеры Урала" #ВФМ2024.
Стать добровольцем ВФМ–2024 может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Вакансия "Волонтер" предполагает пребывание на территории федерального центра "Сириус" и участие в организации самого фестиваля.
Попробовать себя в направлении "Городские волонтёры" есть возможность у подростков с 16 лет. Им предстоит обеспечивать атмосферу праздника и гостеприимства во время проведения фестиваля в Москве и Сочи.
Волонтерам предоставят:
- комплект экипировки;
- бесплатный проезд к местам проведения фестиваля;
- питание в период смен;
- страхование жизни и здоровья;
- размещение и трехразовое питание иногородних волонтеров.
Для участия в ВФМ-2024 необходимо обладать высоким уровнем мотивации, навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеть английским и другими иностранными языками, а также иметь волонтёрский опыт.
Кандидату предстоит рассказать о своих интересах, навыках, пожеланиях, на какой из позиций больше всего хочется поработать. Специалист по отбору также проверит уровень владения английским языком и с учетом результатов общения предложит оптимальную позицию.
Подробная информация и подача заявок здесь.
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