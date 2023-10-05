В тюменские школы искусств по нацпроекту "Культура" закупили инструменты

Новый учебный год десять детских школ искусств Тюмени и Ишима, Абатского, Голышмановского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов начали полностью укомплектованными новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

В 2023 году на эти цели было выделено почти 32 миллиона рублей.

"Таким образом, за три года благодаря нацпроекту "Культура" обновлены все 28 школ искусств области. Федеральная поддержка позволила укрепить материально-техническую базу и создать благоприятные условия для подготовки молодых талантов и профессиональной реализации педагогов", - отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Только в прошедшем 2022-2023 учебном году более восьми тысяч учеников ДШИ региона приняли участие в конкурсах и фестивалях разных уровней и завоевали 2 524 всероссийских и 5 029 международных наград.