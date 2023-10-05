Онохинские дети создали часы в честь 100-летия Тюменского района

В Онохинской детской школе искусств запустили культурно-просветительский проект "Тюменский район – время вперёд!". В этом проекте ученики и педагоги ДШИ создали к столетнему юбилею Тюменского района сувенирные часы.

Циферблат часов – это 12 керамических панно, на каждом из которых изображены производственные, спортивные, культурные достопримечательности муниципалитета. Среди них старинный храм Успения Пресвятой Богородицы в Успенке и Ансамбль Большой мечети в Ембаево; термальные источники; обсерватория в Червишево – единственная в нашей области, входящая в каталог Международного астрономического союза.

Работа в культурно-просветительском проекте дала возможность ученикам ДШИ лучше узнать свой край и проявить творческие способности. А на днях уникальный сувенир, в создание которого вложены дни кропотливого труда, презентовали сверстникам из школы №5 г. Тюмени в областной детской библиотеке им. Лагунова. Ребятам рассказали об истории Тюменского района и тоже предложили попробовать себя в лепке.

Многие участники мастер-класса впервые взяли в руки глину. С педагогами Онохинской ДШИ ребята поговорили, как можно выразить любовь к родине и к чему-то прекрасному через творчество. У каждого получилось создать небольшой сувенир. Кусочки глины, не использованные на мастер-классе, школьники унесли с собой, чтобы продолжить эксперимент. Возможно, для кого-то опыт, полученный в проекте школы искусств, станет началом творческого пути в искусстве скульптуры.