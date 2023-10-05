Моор поздравил с праздником тюменских педагогов

Первой учительницей Александра Моора стала Тамара Яковлевна Морозова, она проработала в Тюмени в 49-й гимназии 25 лет, а теперь ветеран педагогического труда. Губернатор выразил уверенность, что в праздничный день каждый с благодарностью вспомнит своих учителей, подчеркнув, что "без их труда не было бы нас, настоящих".

В официальном поздравлении глава региона отметил, что у каждого человека на жизненном пути есть учителя и наставники, которые сыграли важную роль в судьбе. Имена таких преподавателей сохраняются в памяти на все годы. Это — благодарная память и знак особого уважения и признания.

"В Тюменской области трудятся более 11 тысяч педагогов, треть из них — молодые. День учителя — еще один прекрасный повод поблагодарить вас. Спасибо вам за труд и терпение, за преданность выбранному делу и любовь к детям, за мудрые советы и неравнодушие к своим ученикам, за ваше умение вдохновлять на получение знаний", — говорится в поздравлении.

Обращаясь к педагогам, губернатор подчеркнул их постоянное стремление совершенствовать мастерство, осваивать новые методики и технологии, сохранять богатые педагогические традиции, которые сформировали ветераны регионального образования.