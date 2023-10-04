Трем тюменским пациентам за неделю потребовалась экстренная эвакуация в Москву

Сотрудники Центра медицины катастроф за неделю совершили три экстренные эвакуации тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники они доставлены рейсовыми самолетами, сообщает региональный депздрав.

17-летнего юношу с травмами, полученными на железнодорожных путях, тюменские врачи доставили в институт детской хирургии. Парень из Ишима лишился левой кисти и правой стопы, сильно повредил грудную клетку и получил множество других травм.

С врождённым пороком сердца в институт имени Пирогова специалисты Центра доставили 3-месячную девочку с тяжелым пороком сердца и инфекционным поражением печени.

Также в федеральный центр врач анестезиолог - реаниматолог сопровождал ребенка 7 лет с острым панкреатитом.

Тюменский Центр медицины катастроф имеет большой опыт сопровождения тяжелых пациентов. Неоднократно бережная и быстрая транспортировка кому-то сохраняла жизнь, а также эффективно повлияла на положительный исход лечения.