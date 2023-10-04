В нацфинале "Абилимпикса" выступят двенадцать тюменцев

Завершился отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс 2023", по его итогам 12 участников сборной Тюменской области примут участие в национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 20 по 23 октября.

За честь региона будут бороться:

Гирда Ярослав ("Карвинг", школьники);

Тибичи Ольга ("Карвинг", студенты);

Шилова Анастасия ("Карвинг", специалисты);

Бизин Александр ("Поварское дело", школьники);

Мингазова Полина ("Поварское дело", студенты);

Старикова Виктория ("Поварское дело", специалисты);

Ульянов Александр ("Столярное дело", специалисты);

Ряписова Ксения ("Медицинский и социальный уход", школьники);

Алексюк Дарья ("Медицинский и социальный уход", специалисты);

Наймушина Дана ("Массаж", школьники);

Бабичева Кристина ("Кондитерское дело", специалисты);

Кравченко Дмитрий ("Робототехника", студенты).