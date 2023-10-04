В нацфинале "Абилимпикса" выступят двенадцать тюменцев

Завершился отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс 2023", по его итогам 12 участников сборной Тюменской области примут участие в национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 20 по 23 октября.
За честь региона будут бороться:
Гирда Ярослав ("Карвинг", школьники);
Тибичи Ольга ("Карвинг", студенты);
Шилова Анастасия ("Карвинг", специалисты);
Бизин Александр ("Поварское дело", школьники);
Мингазова Полина ("Поварское дело", студенты);
Старикова Виктория ("Поварское дело", специалисты);
Ульянов Александр ("Столярное дело", специалисты);
Ряписова Ксения ("Медицинский и социальный уход", школьники);
Алексюк Дарья ("Медицинский и социальный уход", специалисты);
Наймушина Дана ("Массаж", школьники);
Бабичева Кристина ("Кондитерское дело", специалисты);
Кравченко Дмитрий ("Робототехника", студенты).
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